Fenerbahçe'den N'Golo Kante için özel karar! Düşük performansı sonrası...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante, şu ana kadar oynadığı maçlarda istenen katkıyı sağlayamadı. Bunun üzerine sarı lacivertli kulüp, Fransız yıldız hakkında önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 09:38
Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarı sonucu tüm imkânlarını zorlayarak ve Youssef En-Nesyri'yi takas ederek devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, şimdiye kadar varlık gösteremedi.

2.5 yıl anlaşma karşılığında 42 milyon Euro'luk maliyetiyle dudak uçuklatan Fransız yıldızın büyük beklentisi şu ana kadar yerini hayal kırıklığına bırakmış durumda.

34 yaşındaki orta saha; 2'si Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 3 karşılaşmada ter döktü.

2 İSABETSİZ ORTA, SADECE 1 KİLİT PAS


2 müsabakada sahanın en kötü reytingini alan ve ortalama 6.5 maç reytingiyle mücadele eden Kante, ne defansif olarak ne de ofans katkısıyla verimli olamadı.

Girdiği 15 ikili mücadelenin 7'sini kaybederken maç başı 7 top kaybı gerçekleştirdi.

Kante sadece 1 şut atarken onda da isabet bulamadı.

Arkadaşlarına yaptığı 2 ortada adresi tutturamadı. Hücum aksiyonunda ise yalnızca 1 kilit pas denedi.

EK İDMAN YAPACAK

Binlerce taraftarın havalimanında karşıladığı N'Golo Kante, fiziksel olarak takımın oldukça gerisinde.

Sabah'ın haberine göre, bu nedenle oyuncu için özel idman programı hazırlandı.

