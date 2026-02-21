CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor-Galatasaray maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Konyaspor-Galatasaray maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Treendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. 5-2'lik Juventus galibiyetiyle tarih yazan Aslan, bir yandan Devler Ligi'nde başarısını sürdürürken Süper Lig'de de şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Osimhen'in tedbir amaçlı forma giymeyeceği karşılaşmada mutlak 3 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken rakibi Konyaspor ise 12 haftalık galibiyet hasretine evinde son vermek için sürpriz arayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 09:55
Konyaspor-Galatasaray maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Konyaspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa sahnesinde Juventus karşısında aldığı görkemli galibiyetle tarih yazan 'Avrupa Fatihi' Galatasaray, rotayı yeniden Süper Lig'e kırıyor. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a konuk olacak lider Aslan, şampiyonluk yarışında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Ligde tam 10 maçtır bileği bükülmeyen ve son 3 dış saha mücadelesinden zaferle ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, 12 haftadır galibiyete hasret kalan yeşil-beyazlı rakibi karşısında seriyi sürdürmek istiyor. İşte Konyaspor-Galatasaray maçının detayları...

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında futbolseverlerin gözü kulağı Konya'da olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında elde ettiği 5-2'lik tarihi zaferle moral depolayan lider Galatasaray, 21 Şubat Cumartesi günü Konyaspor mücadelesiyle lig maratonuna geri dönüyor. Karşılaşma, Konya ekibinin evi olan MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen rakibi karşısında hata yapmadan şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmayı planlıyor.

Konyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik randevuda ilk düdük, saat 20.00'de çalacak. 'Konsantrasyon' parolasıyla sahaya çıkacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, ligde yakaladıkları 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek için ter dökecek. Ev sahibi Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak kötü gidişatına dur demeyi ve ligdeki galibiyet hasretini dindirmeyi hedefliyor.

Konyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek olan dev mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen izleyiciyle buluşacak. Maç öncesi ve sonrasındaki analizlerle desteklenecek olan yayın, şampiyonluk düğümünün çözülmeye başladığı bu kritik haftada tüm detayları futbolseverlere ulaştıracak.

KONYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Olaigbe, Muleka, Kramer

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Sane, Icardi

Konyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Bu zorlu deplasmanda adaleti sağlayacak isim Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Karşılaşmayı deneyimli hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan, iki takım arasındaki 50. randevuda düdük çalarken, yardımcılıklarını ise sahadaki disiplini korumak adına tecrübeli bir ekip yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Samet Çavuş üstlenecek.

Konyaspor-Galatasaray maçı detayları!

YARIM ASIRLIK REKABETTE 50. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig tarihindeki 50. karşılaşmalarına çıkıyor. Geçmişte oynanan 49 maçın 36'sını sarı-kırmızılılar kazanırken, yeşil-beyazlılar 5 kez galibiyet sevinci yaşadı; 8 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. İstanbul'da sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Aslan 3-1 kazanmıştı.

Konyaspor-Galatasaray maçı yayın bilgisi!

ZİRVE VE ALT SIRALAR ARASINDA PUAN SAVAŞI

Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 55 puanla zirvedeki yerini korurken 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir istatistik sergiliyor. Ev sahibi Konyaspor ise 20 puanla 14. sırada yer alıyor; yeşil-beyazlıların karnesinde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi bulunuyor.

10 MAÇLIK YENİLMEZLİK VE DEPLASMAN PERFORMANSI

Süper Lig'in 12. haftasındaki Kocaelispor mağlubiyetinden sonra bileği bükülmeyen Galatasaray, o tarihten beri çıktığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Dış sahada da etkili olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda çıktığı 10 maçta topladığı 25 puanla bu alanda ligin ikinci sırasında yer alıyor.

Konyaspor-Galatasaray maçı detayları!

ŞUBAT AYINDA KUSURSUZ SERİ

Yoğun bir fikstürden geçen Cimbom, Şubat ayında çıktığı Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplam 5 maçın tamamını kazandı. Ay sonuna kadar ligde Konyaspor ve Alanyaspor, Avrupa'da ise Juventus rövanşına çıkacak olan Aslan, seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

LİGİN SKOR YÜKÜ VE SAVUNMA GÜCÜ

55 golle ligin en skorer takımı olan Galatasaray, aynı zamanda +40 ile en iyi averaja sahip ekip konumunda. Savunmada ise 15 gol yiyerek Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı durumunda bulunuyor.

Gol Dağılımı ve Skorerler:

  • Mauro Icardi: 13 gol (Takımın en golcüsü)

  • Victor Osimhen: 9 gol

  • Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz: 6'şar gol

  • Gabriel Sara ve Yunus Akgün: 5'er gol

(Ayrıca Fatih Kurucuk, Aaron Opoku ve Jerome Onguene rakip filelere kendi kalelerine gol atan isimler oldu.)

Konyaspor-Galatasaray maçından son notlar

TAKTİK SAVAŞLARI VE KRİTİK SINIR

Teknik direktörler seviyesinde Okan Buruk, İlhan Palut'a karşı çıktığı 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi (7 galibiyet, 1 beraberlik). Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor; tecrübeli stoper kart görmesi halinde Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

BERKAN KUTLU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Konyaspor'un yeni transferi Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla şampiyonluklar yaşadıktan sonra ilk kez eski takımına karşı rakip olarak sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

