Ziraat Türkiye Kupası
Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig’de 27. hafta, şampiyonluk düğümünü çözecek en kritik maçlardan birine sahne oluyor. 41 puanla 7. sırada yer alan ve play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında 53 puanla 2. sırada bulunan ve Süper Lig kapısını aralayan Esenler Erokspor’u ağırlıyor. Kenan Koçak yönetimindeki Iğdır ekibi, taraftarı önünde kazanarak hem play-off iddiasını güçlendirmeyi hem de liderlik yarışına darbe vurmayı hedeflerken; Osman Özköylü’nün öğrencileri ise İstanbul’a 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek niyetinde. Sezonun ilk yarısındaki maçı Iğdır deplasmanda 3-2 kazanmıştı; Erokspor bu kez rövanşı alıp yerini korumak istiyor. Peki Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki zorlu Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor mücadelesinde, futbolseverler taktiksel bir satranç izleyecek. Ev sahibi Iğdır FK, ligin en değerli kadrolarından birine sahip olmasına rağmen son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını bu dev maçla telafi etmek istiyor. Konuk ekip Esenler Erokspor cephesinde ise tek hedef galibiyet; ligin en golcü takımlarından biri olan İstanbul temsilcisi, hücum gücüyle Iğdır savunmasını aşmaya çalışacak. Iğdır'ın rüzgarlı havasında oynanacak bu 90 dakikanın sonucu, ligin hem zirvesini hem de play-off hattını derinden sarsacak. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasındaki Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunu yeniden yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki bu puan mücadelesi, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor maçına Erdem Mertoğlu atandı.

Hakem: ERDEM MERTOĞLU

1. Yardımcı Hakem: KEMAL ELMAS

2. Yardımcı Hakem: ÖMER YASİN GEZER

Dördüncü Hakem: HASAN KAÇAR

