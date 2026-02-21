TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!
Fenerbahçe'de sezon sonunda sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak hem sakatlığı hem de performansı sebebiyle eleştirilen o ismin, sezon sonunda takıma veda edeceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 09:17
İngiliz futbolcu, sezona harika bir başlangıç yapmıştı. Ancak sakatlanmadan önce grafiğinde çok ciddi düşüş yaşanıyordu.
SEZONA HIZLI BAŞLADI, GRAFİĞİ DÜŞTÜ
Archie Brown, sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu enerji, hücuma katkısı ve atletizmiyle dikkat çekmişti.
Özellikle sol kanadı etkili kullanması, bindirmeleri ve top taşıma becerisiyle taraftarın beğenisini kazanmıştı.
Ancak ilerleyen haftalarda performansında gözle görülür bir düşüş yaşandı.
Savunma yerleşimindeki hatalar, konsantrasyon kaybı ve bireysel top kayıpları eleştirilerin artmasına neden oldu.
Sakatlık süreci ise bu düşüşü daha da belirgin hale getirdi.
Fiziksel olarak tam kapasitesine ulaşamaması, maç ritmini kaybetmesi ve form grafiğinin istikrarsız seyretmesi teknik ekibi zor durumda bıraktı.
