TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak hem sakatlığı hem de performansı sebebiyle eleştirilen o ismin, sezon sonunda takıma veda edeceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 09:17
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Yeni transferlerinden Archie Brown, hem sakatlığı hem de performansı sebebiyle eleştiriliyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

İngiliz sol bekin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Takvim'in haberine göre, yaz döneminde Archie Brown'a 8 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelirse gönderilecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

İngiliz futbolcu, sezona harika bir başlangıç yapmıştı. Ancak sakatlanmadan önce grafiğinde çok ciddi düşüş yaşanıyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

SEZONA HIZLI BAŞLADI, GRAFİĞİ DÜŞTÜ

Archie Brown, sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu enerji, hücuma katkısı ve atletizmiyle dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Özellikle sol kanadı etkili kullanması, bindirmeleri ve top taşıma becerisiyle taraftarın beğenisini kazanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Ancak ilerleyen haftalarda performansında gözle görülür bir düşüş yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Savunma yerleşimindeki hatalar, konsantrasyon kaybı ve bireysel top kayıpları eleştirilerin artmasına neden oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Sakatlık süreci ise bu düşüşü daha da belirgin hale getirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Fiziksel olarak tam kapasitesine ulaşamaması, maç ritmini kaybetmesi ve form grafiğinin istikrarsız seyretmesi teknik ekibi zor durumda bıraktı.

