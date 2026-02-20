CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Milan Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin

Milan Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar, taraftarlara verdiği mesajda, "Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" dedi. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 19:55
Milan Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı. Mücadelenin 26. dakikasında oyundan çıkan Skriniar'ın bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

Slovak defans, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarlara mesaj gönderdi. Milan Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık"
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Sözde gazeteci Alican Uludağ tutuklandı: Alman Lobisi harekete geçti
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması!
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Talisca: Bir fırsatımız daha olacak Talisca: Bir fırsatımız daha olacak 18:04
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 17:49
Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü 17:33
Fenerbaçe Beko-Türk Telekom maç bilgileri! Fenerbaçe Beko-Türk Telekom maç bilgileri! 13:37
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! 13:41
Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'ın Reese için yaptığı teklif ortaya çıktı! 14:38
Daha Eski
Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş GAİN finalde! 15:56
Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" 16:29
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 17:14
Brest-Marsilya maçı tüm detayları! Brest-Marsilya maçı tüm detayları! 10:26
Şengün'lü Rockets deplasmanda galip! Şengün'lü Rockets deplasmanda galip! 10:36
Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! 10:43