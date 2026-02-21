Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçı CANLI: Saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Alanya Oba Stadyumu'ndaki Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşmasını hakem Kadir Sağlman yönetecek. Ev sahibi Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, savunmanın kilit ismi Aliti'nin kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olmasıyla rotasyona gitmek zorunda. Konuk ekip RAMS Başakşehir cephesinde ise işler yolunda; turuncu-lacivertliler disiplinli oyun yapısını Alanya deplasmanında da sürdürüp seri yakalamak istiyor. İşte haftanın bu kritik randevusuna dair detaylar...

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya'daki bu puan mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Şengezer; Şahiner, Duarte, Opoku, Operi; Kemen, Gunes; Fayzullaev, Shomurodov, Harit; Selke

RAMS Başakşehir FK : Taşkıran; Akdağ, Bruno, Lima; Ruan, Janvier, Makouta, Hadergjonaj; Hwang, Yalçın, Karaca

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçına Kadir Sağlam atandı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Emre Doğu üstlenecek. 4. hakem ise Raşit Yorgancılar olarak belirlendi.