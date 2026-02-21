CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçı CANLI: Saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Süper Lig’de 23. hafta heyecanı, Alanya’da taktik disiplini yüksek bir randevuyla devam ediyor. 26 puanla 10. sırada yer alan ve son 5 maçında 5 puan toplayarak orta sıralardaki yerini koruyan Corendon Alanyaspor, sahasında 33 puanlı 6. sıradaki RAMS Başakşehir’i ağırlıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, deplasmandan galibiyetle dönerek ilk 5 hattına bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken; ev sahibi Alanyaspor taraftarı önünde kazanarak alt sıralarla bağını tamamen koparmak niyetinde. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Peki Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 09:07
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Alanya Oba Stadyumu'ndaki Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşmasını hakem Kadir Sağlman yönetecek. Ev sahibi Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, savunmanın kilit ismi Aliti'nin kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olmasıyla rotasyona gitmek zorunda. Konuk ekip RAMS Başakşehir cephesinde ise işler yolunda; turuncu-lacivertliler disiplinli oyun yapısını Alanya deplasmanında da sürdürüp seri yakalamak istiyor. İşte haftanın bu kritik randevusuna dair detaylar...

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya'daki bu puan mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Şengezer; Şahiner, Duarte, Opoku, Operi; Kemen, Gunes; Fayzullaev, Shomurodov, Harit; Selke

RAMS Başakşehir FK : Taşkıran; Akdağ, Bruno, Lima; Ruan, Janvier, Makouta, Hadergjonaj; Hwang, Yalçın, Karaca

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçına Kadir Sağlam atandı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Emre Doğu üstlenecek. 4. hakem ise Raşit Yorgancılar olarak belirlendi.

