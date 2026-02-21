CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Brentford-Brighton karşılaşması ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig’de 27. hafta, Londra’nın batısında heyecan verici bir randevuya sahne oluyor. 40 puanla 7. sırada yer alan ve Avrupa kupaları hedefinden sapmayan Brentford, sahasında 31 puanlı Brighton&Hove Albion’ı ağırlıyor. Keith Andrews yönetimindeki ev sahibi, geçtiğimiz hafta Arsenal karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Fabian Hürzeler’in Brighton’ı ise son haftalardaki düşüşü durdurmak ve orta sıralardan yukarı tırmanmak adına bu deplasmanı bir fırsat olarak görüyor. Özellikle temsilcimiz Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton formasıyla sergileyeceği performans, Türkiye’deki futbolseverlerin de gözünü bu maça çevirmesine neden oluyor. Peki Brentford-Brighton maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 10:53
Brentford-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gtech Community Stadyumu'ndaki Brentford-Brighton karşılaşmasını hakem Jarred Gillett yönetecek. Ev sahibi Brentford, ligin en golcü isimlerinden biri olan Igor Thiago'nun formuna güveniyor. Londra ekibinde ayrıca sakatlıktan dönen kilit oyuncuların varlığı teknik direktör Keith Andrews'in elini güçlendiriyor. Konuk ekip Brighton cephesinde ise işler bir süredir pek yolunda gitmiyor; üst üste alınan puan kayıpları takımı 14. sıraya kadar geriletti. Ancak Kaoru Mitoma ve tecrübeli Danny Welbeck gibi hücum silahları her an skoru değiştirebilecek kapasitede. Premier Lig'in en yüksek tempolu maçlarından biri olmaya aday bu mücadele, her iki ekibin sezonun geri kalanındaki motivasyonu için belirleyici olacak. İşte bu kritik randevuya dair tüm bilgiler...

Brentford-Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Brentford-Brighton mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Brentford-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra'daki bu heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports MAX 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Brentford-Brighton MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Henry; Yarmolyuk, Henderson; Ouattara, Jensen, Schade; Thiago

Brighton: Verbruggen; Kadıoğlu, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Gross, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

