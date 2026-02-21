CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City-Newcastle United maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City-Newcastle United maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 27. hafta, nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. 53 puanla 2. sırada yer alan ve lider Arsenal’in puan kaybettiği haftayı fırsata çevirmek isteyen Manchester City, sahasında 36 puanlı Newcastle United’ı konuk ediyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, Etihad’daki müthiş iç saha serisini sürdürüp şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken; Eddie Howe yönetimindeki Newcastle, hafta içi Karabağ karşısında aldığı 6-1’lik galibiyetin moraliyle zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 11:46
Manchester City-Newcastle United maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Etihad Stadyumu'ndaki dev mücadeleyi hakem Thomas Bramall yönetecek. Ev sahibi Manchester City'de tüm gözler, sakatlığını atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan gol makinesi Erling Haaland'ın üzerinde olacak. Savunmada Gvardiol ve orta sahada Kovacic'in eksikliğine rağmen City, geniş rotasyonuyla galibiyetin mutlak favorisi. Konuk ekip Newcastle United cephesinde ise sakatlık listesi bir hayli kabarık; Bruno Guimaraes ve Sven Botman gibi isimlerin yokluğu teknik direktör Eddie Howe'un elini zorlaştırıyor. Ancak son maçlarda forvet hattında harikalar yaratan Anthony Gordon, City savunması için en büyük tehdit konumunda. Şampiyonluk yarışının rengini belirleyecek bu 90 dakikaya dair tüm bilgiler netleşti. İşte Manchester City-Newcastle United maçının detayları...

Manchester City-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Manchester City-Newcastle United mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Manchester City-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra'daki bu heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Manchester City-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon

F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
G.Saray'dan transferde çok konuşulacak hamle!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin'e destek veren Guardiola'ya küstah tehdit...
Özgür Özel Mansur Yavaş'ı duyunca top çevirdi: Anketlerde kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yaparız
F.Bahçe'den Kante için özel karar!
Yapay zeka gelecek 30 yılın Avrupa şampiyonlarını açıkladı!
