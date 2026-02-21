CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Napoli eski sportif direktörü Mauro Meluso'dan Osimhen'in açıklamalarına flaş yanıt! "TikTok videosu olayı..."

Napoli'nin eski Sportif Direktörü Mauro Meluso, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Meluso, Osimhen'in Napoli'den ayrılmasının sebeplerinden biri olan o video hakkında da konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 12:41
2023-2024 yılları arasında Napoli'de Sportif Direktörlük görevini üstlenmiş olan Mauro Meluso, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Osimhen, La Gazzetta dello Sport'a verdiği özel röportajda, Napoli'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan o video öncesinde İtalyan ekibinin başkanı De Laurentiis ile ilişkisinin nasıl olduğu sorusuna, "Centilmenlik anlaşmamız vardı, buna göre ertesi yaz ayrılabilirdim, ancak anlaşmaya uyulmadı. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek gibi davrandılar! Şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerimde bu noktaya gelebilmek için çok çalıştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben bir kukla değilim!" Şeklinde yanıt vermişti.

Meluso, Osimhen'in bu açıklamasına yanıt verirken öte yandan Nijeryalı yıldızın Napoli'den ayrılmasına sebep olan o video hakkında da konuştu.

Radio Napoli Centrale'ye konuşan Meluso'nun Tuttomercatoweb tarafından derlenen açıklamaları ise şu şekilde:

"Osimhen'in İngilizce röportajını dinledim, 'köpek gibi muamele gördüm' diyordu. Ama burada dilsel bir ayrım yapmak lazım, çünkü o 'Napoli'nin onu başka kulüplere vermek istediğini' kastediyordu. İtalyanca'da ise bu ifade daha hakaretamiz ve ağır bir şey için kullanılır.

TikTok videosu olayına gelince, Napoli iletişim sorumlusu Nicola Lombardo ile birlikte Osimhen'i sakinleştirdik, video çıktıktan sonraki gün çok öfkeliydi. Irkçılıkla suçlandık ama hiçbir şey yoktu, sadece biraz ironi yapmak istenmişti.

O bunu çok kötü aldı, ama kimsenin ırkçı bir dil kullanmaya cesaret etmesi durumunda vay haline: Napoli her türlü ırkçılıktan nefret eder. Şehrin insanları da öyle.

Victor, Noel'den birkaç gün önce sözleşmesini yenilemişti, kulüp Aralık'a kadar ne yapacağını hâlâ bilmiyordu. O TikTok videosu onu çok etkiledi çünkü Nijerya hükümetinden bazı temsilciler devreye girdi ve oldukça ağır açıklamalar yaptılar.

Medyatik etkisi oldu, bence gereksiz yere, çünkü kimsenin onu incitmek gibi bir niyeti yoktu, bazıları bunu araçsallaştırdı. Ama kesinlikle menajeri Calenda değil, o her zaman çok düzgün davrandı."

