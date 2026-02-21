Napoli eski sportif direktörü Mauro Meluso'dan Osimhen'in açıklamalarına flaş yanıt! "TikTok videosu olayı..."
Napoli'nin eski Sportif Direktörü Mauro Meluso, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Meluso, Osimhen'in Napoli'den ayrılmasının sebeplerinden biri olan o video hakkında da konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Radio Napoli Centrale'ye konuşan Meluso'nun Tuttomercatoweb tarafından derlenen açıklamaları ise şu şekilde:
"Osimhen'in İngilizce röportajını dinledim, 'köpek gibi muamele gördüm' diyordu. Ama burada dilsel bir ayrım yapmak lazım, çünkü o 'Napoli'nin onu başka kulüplere vermek istediğini' kastediyordu. İtalyanca'da ise bu ifade daha hakaretamiz ve ağır bir şey için kullanılır.
TikTok videosu olayına gelince, Napoli iletişim sorumlusu Nicola Lombardo ile birlikte Osimhen'i sakinleştirdik, video çıktıktan sonraki gün çok öfkeliydi. Irkçılıkla suçlandık ama hiçbir şey yoktu, sadece biraz ironi yapmak istenmişti.
O bunu çok kötü aldı, ama kimsenin ırkçı bir dil kullanmaya cesaret etmesi durumunda vay haline: Napoli her türlü ırkçılıktan nefret eder. Şehrin insanları da öyle.
Victor, Noel'den birkaç gün önce sözleşmesini yenilemişti, kulüp Aralık'a kadar ne yapacağını hâlâ bilmiyordu. O TikTok videosu onu çok etkiledi çünkü Nijerya hükümetinden bazı temsilciler devreye girdi ve oldukça ağır açıklamalar yaptılar.
Medyatik etkisi oldu, bence gereksiz yere, çünkü kimsenin onu incitmek gibi bir niyeti yoktu, bazıları bunu araçsallaştırdı. Ama kesinlikle menajeri Calenda değil, o her zaman çok düzgün davrandı."
