Napoli eski sportif direktörü Mauro Meluso'dan Osimhen'in açıklamalarına flaş yanıt! "TikTok videosu olayı..."

Osimhen, La Gazzetta dello Sport'a verdiği özel röportajda, Napoli'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan o video öncesinde İtalyan ekibinin başkanı De Laurentiis ile ilişkisinin nasıl olduğu sorusuna, "Centilmenlik anlaşmamız vardı, buna göre ertesi yaz ayrılabilirdim, ancak anlaşmaya uyulmadı. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek gibi davrandılar! Şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerimde bu noktaya gelebilmek için çok çalıştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben bir kukla değilim!" Şeklinde yanıt vermişti.