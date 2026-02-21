Köln-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Köln-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RheinEnergie Stadyumu'nda hakem Robert Schröder'in yöneteceği Köln-Hoffenheim mücadelesi, iki farklı hedefin çarpışmasına sahne olacak. Ev sahibi Köln, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla 12. sıraya kadar gerilerken, teknik direktör kadrosunda eksiklerin yerini doldurmaya çalışıyor. Konuk ekip Hoffenheim ise bu sezon sergilediği müthiş performansla ligin 3. sırasına demir atmış durumda. Andrej Kramaric önderliğindeki hücum hattıyla dikkat çeken Hoffenheim, deplasman karnesiyle de korkutuyor. Köln cephesinde savunmanın önemli ismi Cenk Özkacar'ın performansı da en çok merak edilen konulardan. İşte Köln-Hoffenheim maçının detayları...

Köln-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 23. haftasındaki Köln-Hoffenheim mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Köln-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Cologne Stadium'daki heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Köln-Hoffenheim MUHTEMEL 11'LER

Köln: Schwabe; Schmied, Martel, Ozkacar; Sebulonsen, Johannesson, Krauss, Lund; Thielmann, Ache, Kaminski

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Asllani, Toure