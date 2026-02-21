Köln-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bundesliga'da heyecan 23. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Ligde 23 puanla 12. sırada bulunan ve istikrar arayan Köln, sahasında sezonun sürpriz ekibi 45 puanlı Hoffenheim'ı ağırlıyor. Üçüncü sıradaki yerini koruyarak devler ligi biletini cebine koymak isteyen konuk ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedeflerken; ev sahibi Köln taraftar desteğiyle çıkışa geçmek istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği 'Köln-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtı ve maça dair son dakika gelişmeleri haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 13:24
Köln-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RheinEnergie Stadyumu'nda hakem Robert Schröder'in yöneteceği Köln-Hoffenheim mücadelesi, iki farklı hedefin çarpışmasına sahne olacak. Ev sahibi Köln, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla 12. sıraya kadar gerilerken, teknik direktör kadrosunda eksiklerin yerini doldurmaya çalışıyor. Konuk ekip Hoffenheim ise bu sezon sergilediği müthiş performansla ligin 3. sırasına demir atmış durumda. Andrej Kramaric önderliğindeki hücum hattıyla dikkat çeken Hoffenheim, deplasman karnesiyle de korkutuyor. Köln cephesinde savunmanın önemli ismi Cenk Özkacar'ın performansı da en çok merak edilen konulardan. İşte Köln-Hoffenheim maçının detayları...

Köln-Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 23. haftasındaki Köln-Hoffenheim mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Köln-Hoffenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Cologne Stadium'daki heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Köln-Hoffenheim MUHTEMEL 11'LER

Köln: Schwabe; Schmied, Martel, Ozkacar; Sebulonsen, Johannesson, Krauss, Lund; Thielmann, Ache, Kaminski

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Asllani, Toure

