RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB Leipzig-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da gözler RB Leipzig-Borussia Dortmund mücadelesine çevrildi. Hakem Benjamin Brand'in yöneteceği dev randevuda ev sahibi Leipzig, taraftarı önünde kazanarak yeniden Şampiyonlar Ligi potasına girmeyi amaçlıyor. Leipzig cephesinde kaleci Peter Gulacsi ve genç yetenek Ouedraogo'nun sakatlıkları sürerken; konuk ekip Borussia Dortmund'da Emre Can ve Nico Schlotterbeck gibi savunmanın kilit isimlerinin eksikliği teknik direktör Niko Kovac'ı zor durumda bırakıyor. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu nefes kesen karşılaşmanın detaylarını sizler için derledik.

RB Leipzig-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 23. haftasındaki RB Leipzig-Borussia Dortmund mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

RB Leipzig-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Münih'teki heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

RB Leipzig-Borussia Dortmund MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

Borussia Dortmund: Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy