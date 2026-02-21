CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Canlı izle | Real Sociedad-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Canlı izle | Real Sociedad-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 25. haftasında Real Sociedad, sahasında ligin son sırasındaki Real Oviedo'yu konuk ediyor. 31 puanla 9. sırada yer alan ve iç sahada hata yapmak istemeyen Sociedad, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. 16 puanla ligin dibine demir atan Real Oviedo ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak kümede kalma umutlarını yeşertmek istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Real Sociedad - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtı ve takımlardaki son gelişmeler haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 14:37
Canlı izle | Real Sociedad-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Reale Arena'da oynanacak bu önemli mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Real Sociedad, son haftalarda yaşadığı istikrarsız sonuçlara son verip Avrupa kupaları yarışına yeniden dahil olmak için sahaya çıkıyor. Bask ekibinde Brais Mendez ve Mikel Oyarzabal gibi kilit isimlerin performansı galibiyet yolunda belirleyici olacak. Öte yandan, ligin 20. sırasında bulunan Real Oviedo, savunma hattındaki büyük boşlukları kapatıp San Sebastian deplasmanından puanla dönerek nefes almanın peşinde. Konuk ekipte sakatlığı süren birkaç önemli ismin yokluğu teknik direktörü düşündürürken, Sociedad'da eksik oyuncuların takıma dönmesiyle kadro derinliği artmış durumda. İşte Real Sociedad-Real Oviedo maçının detayları...

Real Sociedad-Real Oviedo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 25. haftasındaki Real Sociedad-Real Oviedo mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Real Sociedad-Real Oviedo MAÇI HANGİ KANALDA?

Reale Arena'daki heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Real Sociedad-Real Oviedo MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Soler, Marin; Oyarzabal

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Bailly, Lopez; Fonseca, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas

