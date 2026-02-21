CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı! Oleksandr Zubkov...

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı! Oleksandr Zubkov...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bordo mavililerin zorlu karşılaşma öncesi kamp kadrosu açıklanırken, Oleksandr Zubkov kafilede yer almadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 15:35 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 15:43
Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı! Oleksandr Zubkov...

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavililerde sakatlığı kısmen geçen ve hafta içerisinde bazı antrenmanlara katılan Oleksandr Zubkov, ağrıları nedeniyle son antrenmana çıkmayınca Gaziantep FK maçı kafilesine alınmadı.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1. Andre Onana

2. Onuralp Çevikkan

3. Ahmet Doğan Yıldırım

4. Arseniy Batagov

5. Chibuike Nwaiwu

6. Stefan Savic

7. Taha Emre İnce

8. Wagner Pina

9. Mustafa Eskihellaç

10. Mathias Lovik

11. Okay Yokuşlu

12. Salih Malkoçoğlu

13. Tim Jabol Folcarelli

14. Christ Inao Oulai

15. Benjamin Bouchouari

16. Ozan Tufan

17. Onuralp Çakıroğlu

18. Anthony Nwakaeme

19. Ernest Muçi

20. Felipe Augusto

21. Umut Nayir

22. Paul Onuachu

F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İETT otobüsünde 28 Şubat kafası: Köpeğiyle bindi, başörtülü yolcuya hakaretler yağdırdı | Şahıs gözaltına alındı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu!
G.Saray'da flaş karar! Bu akşam ilk 11'de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor'un yeni hocası açıklandı! Sakaryaspor'un yeni hocası açıklandı! 15:12
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! 15:11
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 14:49
Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! 14:42
Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:14
Köln-Hoffenheim maçı hangi kanalda? Köln-Hoffenheim maçı hangi kanalda? 13:24
Daha Eski
John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 13:32
Wolfsburg-Augsburg maç bilgileri! Wolfsburg-Augsburg maç bilgileri! 13:40
Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı detayları! Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı detayları! 13:47
Bundesliga | RB Leipzig-Borussia Dortmund maç bilgisi! Bundesliga | RB Leipzig-Borussia Dortmund maç bilgisi! 13:58
Fatih Terim, Levent Şahin'i yalnız bırakmad! Fatih Terim, Levent Şahin'i yalnız bırakmad! 14:20
Real Sociedad-Real Oviedo maçı hangi kanalda? Real Sociedad-Real Oviedo maçı hangi kanalda? 14:37