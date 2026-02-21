Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı! Oleksandr Zubkov...

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavililerde sakatlığı kısmen geçen ve hafta içerisinde bazı antrenmanlara katılan Oleksandr Zubkov, ağrıları nedeniyle son antrenmana çıkmayınca Gaziantep FK maçı kafilesine alınmadı.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1. Andre Onana

2. Onuralp Çevikkan

3. Ahmet Doğan Yıldırım

4. Arseniy Batagov

5. Chibuike Nwaiwu

6. Stefan Savic

7. Taha Emre İnce

8. Wagner Pina

9. Mustafa Eskihellaç

10. Mathias Lovik

11. Okay Yokuşlu

12. Salih Malkoçoğlu

13. Tim Jabol Folcarelli

14. Christ Inao Oulai

15. Benjamin Bouchouari

16. Ozan Tufan

17. Onuralp Çakıroğlu

18. Anthony Nwakaeme

19. Ernest Muçi

20. Felipe Augusto

21. Umut Nayir

22. Paul Onuachu