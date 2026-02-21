Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı! Oleksandr Zubkov...

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu.
Bordo mavililerde sakatlığı kısmen geçen ve hafta içerisinde bazı antrenmanlara katılan Oleksandr Zubkov, ağrıları nedeniyle son antrenmana çıkmayınca Gaziantep FK maçı kafilesine alınmadı.
Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:
1. Andre Onana
3. Ahmet Doğan Yıldırım
6. Stefan Savic
8. Wagner Pina
10. Mathias Lovik
11. Okay Yokuşlu
12. Salih Malkoçoğlu
16. Ozan Tufan
17. Onuralp Çakıroğlu
18. Anthony Nwakaeme
19. Ernest Muçi
20. Felipe Augusto
21. Umut Nayir
22. Paul Onuachu