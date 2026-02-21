Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı, Alanya’da taktik disiplini yüksek bir randevuyla devam ediyor. 26 puanla 10. sırada yer alan ve son 5 maçında 5 puan toplayarak orta sıralardaki yerini koruyan Corendon Alanyaspor, sahasında 33 puanlı 6. sıradaki RAMS Başakşehir’i ağırlıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, deplasmandan galibiyetle dönerek ilk 5 hattına bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken; ev sahibi Alanyaspor taraftarı önünde kazanarak alt sıralarla bağını tamamen koparmak niyetinde. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 15:53
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Corendon Alanyaspor sahasında RAMS Başakşehir FK'yı ağırlıyor. Her iki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Güven, Duarte, Hagi, Hwang, Janvier, Fatih, Makouta, Ümit, Hadergjonaj

RAMS Başakşehir FK : Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü oynanıyor. Mücadele, saat 16.00'da başladı.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya'daki bu puan mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçına Kadir Sağlam atandı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Emre Doğu üstlendi. 4. hakem ise Raşit Yorgancılar olarak belirlendi.

DİĞER
