Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Corendon Alanyaspor sahasında RAMS Başakşehir FK'yı ağırlıyor. Her iki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Güven, Duarte, Hagi, Hwang, Janvier, Fatih, Makouta, Ümit, Hadergjonaj

RAMS Başakşehir FK : Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü oynanıyor. Mücadele, saat 16.00'da başladı.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya'daki bu puan mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir FK maçına Kadir Sağlam atandı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Emre Doğu üstlendi. 4. hakem ise Raşit Yorgancılar olarak belirlendi.