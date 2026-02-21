CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de Al Nassr'dan kiralık olarak geçiren ara transferde ise kiralık olarak bu kez Zenit'in yolunu tutan Jhon Duran hakkında Rus menajer Dmitry Selyuk, ülkesininin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 13:33 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 13:39
Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı, ara transfer döneminde ise sarı-lacivertliler ile sözleşmesini tamamlamadan bu sefer de Zenit'e kiralık olarak giden Jhon Duran hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

Rus menajer Dmitry Selyuk, ülkesinde transfer döneminin kapanmasının ardından devre arasında Rus takımlarınının yaptıkları transferleri yorumladı.

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

Rus basınından Sports Daily'e konuşan Selyuk, kendisine Zenit'in Jhon Duran transferi hakkında da soru sorulması üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

Selyuk'un Jhon Duran açıklaması ise şu şekilde:

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

SORU: Birçok kişi Jhon Duran'ın Zenit'e kiralık olarak gelmesini tartışıyor. Sence orada iyi performans gösterebilecek mi?

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

"Bana da bu çok ilginç geliyor aslında. İngiltere'de kendini çok iyi gösterdi. Sonra, nasıl desem, elden ele dolaşmaya başladı.

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

Burada çok önemli bir nokta var: Ya kendini toparlayıp yine top kulüplerin istediği oyuncu olmaya karar verecek, ya da tam tersi — Zenit'ten sonra kimsenin umrunda olmayacak.

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

Anladığım kadarıyla Fenerbahçe ondan kurtuldu ve rahat bir nefes aldı."

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

2025/26 sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Duran, 21 maça çıktı ve 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

Kolombiyalı futbolcu ayrıca Fenerbahçe ile Turkcell Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"

İŞTE O HABER

F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
Napoli'den flaş Osimhen yanıtı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Özgür Özel Mansur Yavaş’ı duyunca top çevirdi: Anketlerde kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yaparız
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev!
G.Saray'dan transferde çok konuşulacak hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:14
Konyaspor-Galatasaray maçından son notlar! Konyaspor-Galatasaray maçından son notlar! 13:07
Napoli'den flaş Osimhen yanıtı! Napoli'den flaş Osimhen yanıtı! 12:41
Eyüpspor - Gençlerbirliği | CANLI Eyüpspor - Gençlerbirliği | CANLI 12:40
Noa Lang'dan anlamlı hareket! Noa Lang'dan anlamlı hareket! 11:03
Aston Villa-Leeds United muhtemel 11'ler! Aston Villa-Leeds United muhtemel 11'ler! 11:04
Daha Eski
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda dev final! Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda dev final! 11:07
Fırtına deplasmanda Gaziantep FK karşısında! Fırtına deplasmanda Gaziantep FK karşısında! 11:12
West Ham United-Bournemouth maçı detayları! West Ham United-Bournemouth maçı detayları! 11:29
Manchester City-Newcastle United maçı hangi kanalda? Manchester City-Newcastle United maçı hangi kanalda? 11:46
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:02
N. Forest'tan G.Saraylı yıldıza kanca! N. Forest'tan G.Saraylı yıldıza kanca! 12:18