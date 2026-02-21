Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! "Fenerbahçe ondan kurtuldu"
Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de Al Nassr'dan kiralık olarak geçiren ara transferde ise kiralık olarak bu kez Zenit'in yolunu tutan Jhon Duran hakkında Rus menajer Dmitry Selyuk, ülkesininin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 13:33 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 13:39
Selyuk'un Jhon Duran açıklaması ise şu şekilde:
SORU: Birçok kişi Jhon Duran'ın Zenit'e kiralık olarak gelmesini tartışıyor. Sence orada iyi performans gösterebilecek mi?
"Bana da bu çok ilginç geliyor aslında. İngiltere'de kendini çok iyi gösterdi. Sonra, nasıl desem, elden ele dolaşmaya başladı.
Burada çok önemli bir nokta var: Ya kendini toparlayıp yine top kulüplerin istediği oyuncu olmaya karar verecek, ya da tam tersi — Zenit'ten sonra kimsenin umrunda olmayacak.
Anladığım kadarıyla Fenerbahçe ondan kurtuldu ve rahat bir nefes aldı."
2025/26 sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Duran, 21 maça çıktı ve 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Kolombiyalı futbolcu ayrıca Fenerbahçe ile Turkcell Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.
