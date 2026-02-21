CANLI SKOR ANA SAYFA
İkas Eyüpspor evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 90+1'de attığı golle devirdi! İşte maçın özeti

İkas Eyüpspor evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 90+1'de attığı golle devirdi! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Çekişmeli mücadelede kazanan taraf 90+1. dakikada attığı golle İkas Eyüpspor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 15:23 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 15:27
İkas Eyüpspor evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 90+1'de attığı golle devirdi! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada İkas Eyüpspor evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Ömer Faruk Turtay'ın düdük çaldığı maçta gülen taraf 90+1. dakikada attığı golle İkas Eyüpspor oldu. İstanbul temsilcisinin galibiyet sayısı Metehan Altunbaş'tan geldi.

Bu galibiyetle İkas Eyüpspor 21 puana yükseldi. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 23 puanda kaldı.

Ligde 24. haftada Natura Dünyası Gençlerbirliği evinde Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak. İkas Eyüpspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.

