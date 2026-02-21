CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yı rahat geçti! İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 15:47
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alim Öztürk (Dk. 69 Güray Vural), Fofana, Bacuna (Dk. 46 Maruis Doh), Bruno (Dk. 46 Fode Koita), Loshaj (Dk. 46 Ryan Mendes), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Gökcan Kaya

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Ryan Jack (Dk. 61 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Catakovic (Dk. 71 Kayode), Faye, Onur Ulaş, Nzaba, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 71 Berat Luş)

Goller: Dk. 10 Hamza Catakovic, Dk. 54 Faye, Dk. 80 Nzaba (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Alim Öztürk, Dk. 43 Atakan Çankaya, Dk. 90 Soares (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

