Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli iflasla karşı karşıya!

Beşiktaş'ta 2022-2023 sezonunda 1 sene forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli, gerekli evrakları tamamlayamadığı için emlak şirketinin iflasıyla karşı karşıya kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 14:42
Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli, gerekli evrakları tamamlayamadığı için emlak şirketinin iflasıyla karşı karşıya kaldı.

29 yaşındaki ismin, emlak kiralama şirketinin değeri 1.8 milyon sterlin. Ancak Dele Alli'nin temel şirket bilgilerini doğrulayan bir açıklama sunmaması nedeniyle şirket feshedilebilir.

The Sun'da yer alan habere göre, 1 Aralık'tan önce teslim edilmesi gereken evrakları teslim etmemek suç teşkil ediyor.

Eylül ayında İtalyan ekibi Como tarafından serbest bırakılan Alli'ye yazılı uyarı ve para cezası verildi. İngiliz isim ayrıca yargılanma ve 2.000 sterline kadar para cezasıyla karşı karşıya.

Şirketler Sicil Dairesi, şirketin kaydını silme işlemlerini başlatabilir, ticari banka hesaplarını dondurabilir ve varlıklarını devlete devredebilir.

1 SEZON BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ!

Dele Alli, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymiş ancak beklentilerin altında kalmıştı.

İŞTE O HABER:

