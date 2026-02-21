Wolfsburg-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Wolfsburg, sahasında Augsburg'u konuk ediyor. Ligde zor günler geçiren ve 20 puanla 15. sırada, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Wolfsburg, bu maçı kazanarak nefes almak istiyor. Konuk ekip Augsburg ise 25 puanla 11. sırada yer alırken, Wolfsburg karşısında alacağı puanlarla orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği 'Wolfsburg-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorularının cevabı ve takımlardaki son gelişmeler haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 13:40
Wolfsburg-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Volkswagen Arena'da hakem Daniel Schlager'in yöneteceği bu kritik mücadele, Wolfsburg için adeta bir kader maçı anlamı taşıyor. Ev sahibi ekip, son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyerek tehlike bölgesine yaklaştı. Teknik direktörlük koltuğunda baskı hisseden Wolfsburg'da Aaron Zehnter ve Kilian Fischer'in sakatlıkları devam ediyor. Diğer tarafta ise Manuel Baum yönetimindeki Augsburg, son 4 maçından 3 galibiyet çıkararak müthiş bir form yakaladı. Michael Gregoritsch'in hücum hattındaki liderliğiyle dikkat çeken konuk ekipte, savunmanın önemli isimleri Matsima ve Gouweleeuw sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Peki Wolfsburg-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg-Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 23. haftasındaki Wolfsburg-Augsburg mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Wolfsburg-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Volkswagen Arena'daki heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Wolfsburg-Augsburg MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Grabara; Kumbedi, Vavro, Jenz, Belocian; Eriksen, Arnold; Daghim, Majer, Shiogai; Pejcinovic

Eintracht Frankfurt: Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Komur, Claude-Maurice; Gregoritsch

