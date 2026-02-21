Wolfsburg-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın!

Wolfsburg-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Volkswagen Arena'da hakem Daniel Schlager'in yöneteceği bu kritik mücadele, Wolfsburg için adeta bir kader maçı anlamı taşıyor. Ev sahibi ekip, son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyerek tehlike bölgesine yaklaştı. Teknik direktörlük koltuğunda baskı hisseden Wolfsburg'da Aaron Zehnter ve Kilian Fischer'in sakatlıkları devam ediyor. Diğer tarafta ise Manuel Baum yönetimindeki Augsburg, son 4 maçından 3 galibiyet çıkararak müthiş bir form yakaladı. Michael Gregoritsch'in hücum hattındaki liderliğiyle dikkat çeken konuk ekipte, savunmanın önemli isimleri Matsima ve Gouweleeuw sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Peki Wolfsburg-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg-Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 23. haftasındaki Wolfsburg-Augsburg mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Wolfsburg-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Volkswagen Arena'daki heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Wolfsburg-Augsburg MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Grabara; Kumbedi, Vavro, Jenz, Belocian; Eriksen, Arnold; Daghim, Majer, Shiogai; Pejcinovic

Eintracht Frankfurt: Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Komur, Claude-Maurice; Gregoritsch