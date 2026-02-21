CANLI SKOR ANA SAYFA
Paris Saint Germain - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Fransa Ligue 1’de heyecan devam ediyor. Paris Saint Germain - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Mücadele, Cumartesi günü Parc des Princes’te oynanacak.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 20:52 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 20:55
PSG - Metz maçı canlı izle...

Paris Saint Germain - Metz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1'in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan PSG - Metz maçı, Cumartesi günü oynanacak. Parc des Princes'teki mücadelede iki takım da kritik hedefler için sahaya çıkacak. PSG liderliği yeniden ele geçirmek isterken, Metz ise ligde son sıradan kurtulma mücadelesi verecek.

PSG - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Saint Germain-Metz maçı, 21 Şubat Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak. Karşılaşma saat 23:05'te başlayacak.

PSG - METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Metz arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

PARIS ST. GERMAIN-METZ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

Paris Saint Germain maç günü paylaşımı

Metz maç günü paylaşımı

