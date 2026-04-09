Erzurumspor FK liderliğini perçinledi!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Liderliğini sürdüren Erzurumspor FK puanını 75 yaptı. İstanbulspor ise 40 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sağ taraftan Ömer Faruk'un ortasına penaltı noktasının solunda iyi yükselen Krstovski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Murat Cem'in yerden şutunda kaleci Alp uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

84. dakikada ceza yayında topu alan Eren, pasını ceza sahası sol tarafındaki Mustafa'ya aktardı. Mustafa ise kale önünde müsait pozisyondaki Sylla'ya pasını verdi ve bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1