A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda'yı 2-0 mağlup etti

Kaptanlığını Bora Gerçeker'in üstlendiği Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan ay-yıldızlı ekip 7-11 Nisan tarihleri arasında BJK Cup Avrupa/Afrika Grup I karşılaşmalarında mücadele ediyor.

Gürcistan'ı 3-0 mağlup eden milliler, Macaristan'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Ay-yıldızlılar gruptaki son sınavını Hollanda karşısında verdi. Berfu Cengiz, Anouck Vrancken Peeters'i 6-4, 2-6, 7-5 yenerek Türkiye'yi Hollanda karşısında 1-0 öne taşıdı. Serinin ikinci maçında Ayla Aksu, Suzan Lamens ile karşılaştı. Ayla Aksu, Suzan Lamens'i 6-2, 6-2 yenerek 2-0 ile seriye noktayı koydu. Avrupa/Afrika Grup I'de kalmayı garantileyen A Milli Kadın Tenis Takımı yarın C Grubu'nun ikincisi Letonya ile karşılaşacak.