Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. Üst üste 5. mağlubiyet

EuroLeague'in 37. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Temsilcimiz, parkeden 69-74'lük skorla yenik ayrıldı ve üst üste 5. mağlubiyetini almış oldu.
Fenerbahçe Beko'da en çok sayı kaydeden isim Brandon Boston Jr. olurken; konuk ekip Real Madrid'de Facundo Campazzo en skor yapan oyuncu oldu.
.PERİYOTLAR
1. Periyot: Fenerbahçe Beko 21-19 Real Madrid
2. Periyot: Fenerbahçe Beko 34-40 Real Madrid
3. Periyot: Fenerbahçe Beko 58-54 Real Madrid
Maç Sonucu: Fenerbahçe Beko 69-74 Real Madrid