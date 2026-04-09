Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. Üst üste 5. mağlubiyet

Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. Üst üste 5. mağlubiyet

EuroLeague’in 37. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Temsilcimiz, parkeden 69-74'lük skorla yenik ayrıldı ve üst üste 5. mağlubiyetini almış oldu. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 22:51 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 22:53
Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. Üst üste 5. mağlubiyet

EuroLeague'in 37. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Temsilcimiz, parkeden 69-74'lük skorla yenik ayrıldı ve üst üste 5. mağlubiyetini almış oldu.

Fenerbahçe Beko'da en çok sayı kaydeden isim Brandon Boston Jr. olurken; konuk ekip Real Madrid'de Facundo Campazzo en skor yapan oyuncu oldu.

.PERİYOTLAR

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 21-19 Real Madrid

2. Periyot: Fenerbahçe Beko 34-40 Real Madrid

3. Periyot: Fenerbahçe Beko 58-54 Real Madrid

Maç Sonucu: Fenerbahçe Beko 69-74 Real Madrid

