Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi taraftarı önünde kazanarak Karadeniz derbisini kazanmak istiyor. Konuk Samsunspor ise zorlu deplasmandan galip gelerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkıyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Augusto, Mihaila, Ali Sowe.

Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Elayis, Ndiaye.

ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.