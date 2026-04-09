Trendyol Süper Lig'deki stadyumlar havadan görüntülendi!
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 yılında oynanan stadyumlar havadan görüntülendi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 21:29
Tüpraş Stadyumu - Beşiktaş
Alanya Oba Stadyumu - Corendon Alanyaspor
Corendon Airlines Park Antalya Stadı - Hesap.com Antalyaspor
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu - RAMS Başakşehir
Eryaman Stadı - Natura Dünyası Gençlerbirliği
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu - Gaziantep FK
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı - Göztepe
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - Kasımpaşa
RHG EnerTürk Enerji Stadı - Zecorner Kayserispor
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu - TÜMOSAN Konyaspor
Atatürk Olimpiyat Stadı - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
Çaykur Didi Stadyumu - Çaykur Rizespor
Yeni 19 Mayıs Stadyumu - Samsunspor
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu - Kocaelispor
