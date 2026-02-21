CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Toulouse Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Ligue 1’in 23. haftasında futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Toulouse vs Paris FC maçı, 2022’den bu yana iki takımın ligdeki ilk karşılaşması olacak. Mücadele, Cumartesi günü Stadium de Toulouse’da oynanacak.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 20:32
Toulouse Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI

Toulouse-Paris FC maçı canlı izle!

Ligue 1'in 23. haftasında futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Toulouse vs Paris FC maçı, 2022'den bu yana iki takımın ligdeki ilk karşılaşması olacak. Mücadele, Cumartesi günü Stadium de Toulouse'da oynanacak. Toulouse-Paris FC maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu taraftarlar tarafından araştırılıyor. Toulouse evinde avantajı kullanmak isterken, Paris FC deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Toulouse-Paris FC maçı detayları FOTOMAÇ.com'da!

TOULOUSE-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse-Paris FC maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.

TOULOUSE-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Toulouse ile Paris FC arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

