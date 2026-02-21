CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Kenan Yıldız'dan Luciano Spalletti'ye şok tepki!

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup olan Juventus, Serie A'da da Como'ya yenildi. İtalyan devinde forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, oyundan alındıktan sonra teknik direktör Luciano Spalletti'ye tepki gösterdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 19:25 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 19:27
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Como'yu konuk etti. Hafta içi Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 mağlup olan İtalyan ekibi, ligde de Como'ya 2-0 mağlup oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 83 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, oyundan alındıktan sonra teknik direktör Luciano Spalletti'ye serzenişte bulundu. İkili arasındaki bu anlar, kameralara yansıdı.

İŞTE O ANLAR

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
