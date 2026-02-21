Kenan Yıldız'dan Luciano Spalletti'ye şok tepki!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Como'yu konuk etti. Hafta içi Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 mağlup olan İtalyan ekibi, ligde de Como'ya 2-0 mağlup oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 83 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, oyundan alındıktan sonra teknik direktör Luciano Spalletti'ye serzenişte bulundu. İkili arasındaki bu anlar, kameralara yansıdı.

İŞTE O ANLAR