Juventus'a bir şok da Como'dan!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Juventus, sahasında Como'yu konuk etti.
Hafta içi sarı-kırmızılı takıma 5-2 mağlup olan İtalyan devi, evinde Como'ya 2-0 yenilerek haftayı puansız kapattı.
Como'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mergim Vojvoda ve 61. dakikada Maxence Caqueret kaydetti.
KENAN YILDIZ 83 DAKİKA OYNADI
Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 83 dakika sahada kaldı.
Como bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, Juventus 46 puanda kaldı.