Juventus'a bir şok da Como'dan!

Juventus'a bir şok da Como'dan!

Serie A'nın 26. haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, sahasında Como'ya 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 19:05 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 19:27
Juventus'a bir şok da Como'dan!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Juventus, sahasında Como'yu konuk etti.

Hafta içi sarı-kırmızılı takıma 5-2 mağlup olan İtalyan devi, evinde Como'ya 2-0 yenilerek haftayı puansız kapattı.

Como'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mergim Vojvoda ve 61. dakikada Maxence Caqueret kaydetti.

KENAN YILDIZ 83 DAKİKA OYNADI

Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 83 dakika sahada kaldı.

Como bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, Juventus 46 puanda kaldı.

