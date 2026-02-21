CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 18:59
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü konuk ettiği İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 yenilen sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.

Salonda yapılan core hareketleriyle başlayan antrenman sonrasında sahaya taşındı. Sarı-lacivertli futbolcular, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından taktik antrenman gerçekleştirdi. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, pazar günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı...
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Ramazanın 3'üncü gününde Çiftçiler ile İftar Programı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... 19:34
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! 19:24
Nuri Şahin: Çok değerli bir 3 puan aldık Nuri Şahin: Çok değerli bir 3 puan aldık 19:08
Juventus'a bir şok da Como'dan! Juventus'a bir şok da Como'dan! 19:05
Konyaspor-Galatasaray | CANLI Konyaspor-Galatasaray | CANLI 17:09
VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı izle! VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı izle! 17:55
Daha Eski
Eczacıbaşı, Beşiktaş'a set vermedi Eczacıbaşı, Beşiktaş'a set vermedi 18:07
Bolu'da kazanan İstanbulspor! Bolu'da kazanan İstanbulspor! 18:10
F.Bahçe Opet deplasmanda galip! F.Bahçe Opet deplasmanda galip! 18:15
Dev final öncesi basın toplantısı Dev final öncesi basın toplantısı 18:18
Konyaspor-Galatasaray maçı izleme bilgileri Konyaspor-Galatasaray maçı izleme bilgileri 18:24
F.Bahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı 18:58