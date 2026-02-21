CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Lider Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverlerin gündeminde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 18:24
Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle!

Süper Lig'de zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren Konyaspor - Galatasaray maçı futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda görüntü çiziyor. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Ev sahibi Konyaspor ise uzun süredir galibiyet hasreti yaşıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Anadolu temsilcisi, lider Galatasaray karşısında çıkış arayacak. İşte, Konyaspor-Galatasaray maçı bilgileri...

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı dakika dakika haberimizde yer alacak.

MAÇIN HAKEM KİM?

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Nagalo, Arif B., Berkan, Melih, Deniz Türüç, Kramer, Olaigbe, Muleka

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Lang, Barış, Icardi

KONYASPOR'DA EKSİKLER VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Ev sahibi Konyaspor'da uzun süredir diz sakatlığı bulunan Ufuk Akyol kadroda yer almıyor. Rayyan Baniya'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Bu sezon hücumda dikkat çeken isimlerin başında Yhoan Andzouana geliyor. Kritik pozisyon üretme konusunda takımın en etkili oyuncusu olan Andzouana'nın performansı belirleyici olabilir. Öte yandan Jackson Muleka, maç başına en fazla isabetli şut çeken oyuncu olarak Konyaspor'un gol umutları arasında bulunuyor.

GALATASARAY CEPHESİ: FORMDA İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'da cezalı Metahan Baltacı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan genç savunmacı Arda Ünyay ise iyileşme sürecini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi son lig maçında yaptığı hat-trick ile formunun zirvesinde. Lang'ın hafta içi kaydettiği iki gol de hücum hattına ekstra güç kattı.

