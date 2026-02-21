Bolu'da kazanan İstanbulspor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Boluspor'u 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 18:10
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek golü 88. dakikada Phellipe Araujo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor ligde çıktığı son 5 maçta 3. galibiyetini elde etti ve 38 puanla 10. sırada bulunuyor. Boluspor ise ligde üst üste ikinci kez yenilmiş oldu ve 38 puanla 9. sırada yer aldı.

İŞTE MÜCADELEDEN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5'inci dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta top kale önüne ortalandı. Krstovski'nin kafa vuruşunda kaleci Bartu Kulbilge önemli bir kurtarış yaptı.

27'nci dakikada Boluspor gol şansı yakaladı. Serbest vuruştan kale sahasına gönderilen ortada Barış Alıcı topa kafasıyla vurdu. Kaleye yönelen topu kaleci Alp Tutar engelledi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

53'üncü dakikada İstanbulspor direğe takıldı. Sol kanatta Turan Deniz Tuncer, savunmadan kurtardığı topu Yusuf Ali Özer'e aktardı. Özer'in vuruşunda top direkten geri döndü.

57'nci dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Sol kanattan kullanan köşe vuruşunda Kougba'nın eline çarpan top sonrası hakem Berkay Erdemir penaltı noktasını gösterdi.

60'ıncı dakikada penaltı VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

80'inci dakikada Boluspor kalesinde tehlike yaşandı. Sağ kanattan ortalanan topta yaşanan karambolde Yusuf Ali Özer'in art arda yaptığı iki vuruşta önce savunma ardından kaleci gole izin vermedi.

88'inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Boluspor kalesi önünde yoğun bir mücadele veren Ömer Faruk, savunmadan kurtardığı topu Phellipe'ye ortaladı. Phellipe'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İETT otobüsünde 28 Şubat kafası: Köpeğiyle bindi, başörtülü yolcuya hakaretler yağdırdı | Şahıs gözaltına alındı
Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu!
G.Saray'da flaş karar! Bu akşam ilk 11'de...
