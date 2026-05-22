CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Ada'dan genç kanat: Loum Tchaouna!

Galatasaray'a Ada'dan genç kanat: Loum Tchaouna!

Galatasaray yönetimi, Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen 22 yaşındaki Loum Tchaouna'nın menajeri ile ilk teması kurdu. Sarı-kırmızılılar, 10+4 kuralı nedeniyle genç sağ kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'a Ada'dan genç kanat: Loum Tchaouna!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 10+4 kuralı nedeniyle potansiyeli yüksek genç yıldızları adım adım takip ediyor. Gündeme gelen son isim ise İngiltere Premier Lig'de Burnley forması giyen Loum Tchaouna.

Galatasaray'a Ada'dan genç kanat: Loum Tchaouna!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği genç yıldızın menajeri ile ilk temas kuruldu. Cimbom, bu transferi bitirerek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'a Ada'dan genç kanat: Loum Tchaouna!

31 MAÇTA 3 GOLE İMZA ATTI

Kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Tchaouna'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. Bu sezon 31 karşılaşmada görev yapan genç sağ kanat oyuncusu, 3 kez fileleri havalandırırdı. Geçtiğimiz yaz İtalyan ekibi Lazio'dan Burnley'e 13 milyon Euro transfer bedeliyle transfer olan Tchaouna, Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 53 kez görev yaptı ve 17 gole imza attı.

Galatasaray'a Ada'dan genç kanat: Loum Tchaouna!

Genç oyuncu için Avrupa'nın önemli kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, transferi sonuçlandırmak için önümüzdeki günlerde Fransız yıldızın menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Ve G.Saray sezonun ilk bombasını patlatıyor!
Transfer döneminin başlangıç tarihi açıklandı
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CANLI | Mutlak butlan sonrası Kılıçdaroğlu'ndan cevapsız çağrı! Özgür Özel: Ne konuşacağız | CHP'liler alandan ayrıldı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalya'da kupa aşkına!
İşte F.Bahçe'de Yıldırım'ın yeni gözdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! 00:53
F.Bahçe'den Nene açıklaması! Ameliyat... F.Bahçe'den Nene açıklaması! Ameliyat... 23:17
İşte Avrupa Ligi'nde sezonun enleri İşte Avrupa Ligi'nde sezonun enleri 18:37
Kupa finali öncesi ortak basın toplantısı Kupa finali öncesi ortak basın toplantısı 18:19
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! 17:32
Beşiktaş BOA yeni transferini duyurdu! Beşiktaş BOA yeni transferini duyurdu! 16:48
Daha Eski
Trabzonspor kupa finali hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor kupa finali hazırlıklarını tamamladı 16:46
F.Bahçe için Greenwood iddiası! F.Bahçe için Greenwood iddiası! 16:06
Trabzonspor Antalya kafilesini açıkladı! Trabzonspor Antalya kafilesini açıkladı! 15:48
F.Bahçe için Sarri iddiası! F.Bahçe için Sarri iddiası! 15:28
F.Bahçe'ye 1.92'lik golcü! Bu hamle çok konuşulur F.Bahçe'ye 1.92'lik golcü! Bu hamle çok konuşulur 15:16
"Dünya Kupası'nda olmak tarif edilemez" "Dünya Kupası'nda olmak tarif edilemez" 15:03