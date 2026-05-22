Galatasaray'a Ada'dan genç kanat: Loum Tchaouna!

31 MAÇTA 3 GOLE İMZA ATTI Kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Tchaouna'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. Bu sezon 31 karşılaşmada görev yapan genç sağ kanat oyuncusu, 3 kez fileleri havalandırırdı. Geçtiğimiz yaz İtalyan ekibi Lazio'dan Burnley'e 13 milyon Euro transfer bedeliyle transfer olan Tchaouna, Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 53 kez görev yaptı ve 17 gole imza attı.