İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'ye 1.92'lik golcü
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi en az iki golcü takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği yıldız golcüyü duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 15:16
28 yaşındaki forvet, Premier League ekibi Crystal Palace'tan ayrılmak istiyor.
Şu anda market değeri 35 milyon Euro olan ve kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldız devre arasında da gündeme gelmişti.
1.92 boyundaki futbolcunun sözleşmesinin son yılına girecek olması Crystal Palace yönetimini indirim yapmaya itebilir.
BU SEZON 48 MAÇA ÇIKTI!
Mateta bu sezon İngiliz ekibinde toplam 48 karşılaşmada görev aldı.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 14 gol ve 3 asistle oynadı.
