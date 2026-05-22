Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün belli olacak. Dev finalde Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Üst üste üçüncü kez finale yükselen Trabzonspor'da 10. kupa zaferi için nefesler tutuldu. Konyaspor ise 2017'deki kupa şampiyonluğundan tam 9 sene sonra finale adını yazdırdı. İki takım kupa tarihinde ilk kez finalde karşı karşıya gelecek.

DEV HEYECAN ATV'DE

Antalya'da bu akşam Corendon Stadı'nda oynanacak final heyecanı saat 20.45'te başlayacak. ATV'den ekranlara gelecek mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bordo-mavili takımda, Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov sakatlıkları yüzünden finalde oynamayacak. Yeşil-beyazlı takımda ise Bazoer kırmızı kart cezası, Blaz Kramer de sakatlığı nedeniyle bu akşam finalde forma giyemeyecek.

KONYA'NIN HASRETİ

Konyaspor, Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak Avrupa kupalarına geri dönmeyi de hedefliyor. Tarihinde ikinci kez finale kalan yeşil-beyazlılar 9 yıl sonra kupa şampiyonluğu amaçlıyor. Öte yandan en son 2022-23 sezonunda Konferans Ligi'nde boy gösteren Konyaspor, yeniden Avrupa Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapıyor.

AVRUPA LİGİ ŞANSI

Karadeniz Fırtınası, Türkiye Kupası'nı kazanarak hem sezonu zaferle kapatmak hem de kupayı 10'uncu kez müzesine götürmek istiyor. Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turuna katılma hakkı elde eden Trabzonspor, kupayı kazanması halinde bu yolu kısaltıp Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

TRABZONSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka.