Torreira'dan olay transfer itirafı! Gitmek istediği takımı açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri olan Lucas Torreira, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız, transfer olmayı hayal ettiği takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 11:56
Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra birçok futbolcuyla da yollar ayrılacak.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden birisi de Lucas Torreira olmuştu.
Uruguaylı yıldızın ailevi problemleri nedeniyle kariyerini ülkesine yakın bir yerde sürdürmek istediği iddia edilmişti.
Adı sık sık Boca Juniors ile anılan tecrübeli futbolcu, Uruguay ekibi Nacional'in Universitario ile oynadığı Libertadores Kupası maçını Gran Parque Central'de takip etti.
Lucas Torreira burada geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"UMARIM NACIONAL'DE OYNAMA HAYALİM GERÇEKLEŞİR"
Uruguay'da yayın yapan Pasion Tricolor'a konuşan Torreira, "Umarım gelecekte Nacional'de oynamak hayalim gerçekleşir. Nacional gelecekte her zaman önceliklerimden biri olacak. Nacional ile Parque'da Copa Libertadores'te oynamayı çok isterdim." ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 46 maçta 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
