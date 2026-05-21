Fenerbahçe için Greenwood iddiası! En cazip seçenek...

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'dan çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli ekibin başkanının kim olacağı merak edilirken öte yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek için iddialı bir kadro kurmak isterken sarı-lacivertliler için Mason Greenwood iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 16:06
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Her iki aday da yeni sezon öncesi transferde iddialı hamleler yapmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

F.BAHÇE'DEN MASON GREENWOOD BOMBASI!

Transferfeed'in haberine göre; Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood'u kadrosuna katmak istiyor.

Marsilya'nın mali zorluklar nedeniyle neredeyse tüm kadrosunu transfer listesine koyduğu ve Greenwood için de önemli bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Bu noktada 24 yaşındaki yıldızın adının Fenerbahçe'nin gündemine geldiği öğrenildi.

Öte yandan Greenwood'un transfer tercihinin İngiltere'ye dönmek olduğu belirtilirken, Premier Lig kulüplerinin olası bir transfer konusunda tereddütlü olduğu aktarıldı.

Bunu yanı sıra başarılı oyuncunun, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği ve oraya transfer olmayı düşünmediği yazıldı.

EN CAZİP SEÇENEK F.BAHÇE!

Haberde Greenwood için şu anda en cazip seçeneğin Türkiye'ye gitmek olduğu 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı ifade edildi.

Bu sezon Fransız ekibi Marsilya'da toplam 45 maça çıkan Greenwood, 26 gol ve 11 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olan kanat oyuncusunun, Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

