Türkiye Kupası Haberler Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı kafilesini açıkladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da karşılaşacağı maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu. İşte detaylar...

Giriş: 21 Mayıs 2026, Perşembe 15:49 Güncelleme: 21 Mayıs 2026, Perşembe 15:58

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da 22 Mayıs Cuma günü karşılaşacak. Bordo-mavili ekip kamp kadrosunu açıkladı. Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

1.⁠ ⁠Andre Onana
2.⁠ ⁠Onuralp Çevikkan
3.⁠ ⁠Ahmet Doğan Yıldırım
4.⁠ ⁠Erol Can Çolak
5.⁠ ⁠Stefan Savic
6.⁠ ⁠Chibuike Nwaiwu
7.⁠ ⁠Taha Emre İnce
8.⁠ ⁠Mustafa Eskihellaç
9.⁠ ⁠Wagner Pina
10.⁠ ⁠Mathias Lovik
11.⁠ ⁠Benjamin Bouchouari
12.⁠ ⁠Tim Jabol Folcarelli
13.⁠ ⁠Christ Inao Oulai
14.⁠ ⁠Salih Malkoçoğlu
15.⁠ ⁠Ozan Tufan
16.⁠ ⁠Boran Başkan
17.⁠ ⁠Onuralp Çakıroğlu
18.⁠ ⁠Ernest Muçi
19.⁠ ⁠Anthony Nwakaeme
20.⁠ ⁠Oleksandr Zubkov
21.⁠ ⁠Felipe Augusto
22.⁠ ⁠Umut Nayir
23.⁠ ⁠Paul Onuachu

