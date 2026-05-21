Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı kafilesini açıkladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da 22 Mayıs Cuma günü karşılaşacak. Bordo-mavili ekip kamp kadrosunu açıkladı. Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
1. Andre Onana
2. Onuralp Çevikkan
3. Ahmet Doğan Yıldırım
4. Erol Can Çolak
5. Stefan Savic
6. Chibuike Nwaiwu
7. Taha Emre İnce
8. Mustafa Eskihellaç
9. Wagner Pina
10. Mathias Lovik
11. Benjamin Bouchouari
12. Tim Jabol Folcarelli
13. Christ Inao Oulai
14. Salih Malkoçoğlu
15. Ozan Tufan
16. Boran Başkan
17. Onuralp Çakıroğlu
18. Ernest Muçi
19. Anthony Nwakaeme
20. Oleksandr Zubkov
21. Felipe Augusto
22. Umut Nayir
23. Paul Onuachu
📝 Tümosan Konyaspor maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/cOtTXgG9N9— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 21, 2026