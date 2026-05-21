Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması: Eksik olan tek şey...
Jorge Jesus, adının Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında anılmasının ardından ülkesinin önde gelen spor gazetelerinden Record'daki köşe yazısında sarı-lacivertli kulüple ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kariyerinde eksik kalan tek başarının Türkiye'de şampiyonluk yaşamak olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 17:32
Şimdilik bana eksik olan tek şey Türkiye'de lig şampiyonluğu kazanmak. Ancak Fenerbahçe'ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupayı, yani Türkiye Kupası'nı getirdim.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerle 53 maça çıktı ve 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı.
