Galatasaray'dan dev takas! Arthur Atta transferi için...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Udinese forması giyen Arthur Atta'yı gündemine almıştı. 23 yaşındaki futbolcunun transferini takasla bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Atta'ya karşılık o ismi önerdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 14:15
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Udinese forması giyen Arthur Atta'yı listeye ekledi.
Benin asıllı Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, Galatasaray'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu takasla kadrosuna katmak istediğini yazdı.
ATTA'YA KARŞILIK NELSSON
Messaggero Veneto'da yer alan haberde, sarı-kırmızılılar, Arthur Atta transferi için Udinese'ye Victor Nelsson'u önerecek.
SAMSUNSPOR DA İSTİYOR
Haberde Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un da Danimarkalı stoperle ilgilendiği kaydedildi.
Victor Nelsson, bu sezon Serie B'ye düşen İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak forma giymişti.
