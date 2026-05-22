Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den golcü harekatı! "Kulübümle anlaşın geleyim"

Fenerbahçe'de yaklaşan seçimlerde adaylığını koyan ve tarihin en değerli kadrosunu kurma sözü veren Hakan Safi, önceliğini 9 numara transferine verdi. Safi'nin listesine giren Ömer Topbaş, Serhou Guirassy transferini sona getirdi. Lewandowski'yi transfer listesinde bulunduran Topbaş, Vedat Muriqi'nin de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de başkan adayları yeni transferler için gaza bastı. Özellikle Hakan Safi, Ömer Topbaş'ı listesine aldıktan sonra birçok isimle görüşmelere başladı.

Bu isimler; Robert Lewandowski, Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi...

Topbaş, Gineli Guisrassy için hem Borussia Dortmund'la hem de oyuncuyla görüşmelerde önemli mesafe kat etti ve büyük ölçüde bitirdi.

Ömer Topbaş, Vedat Muriqi'nin de Fenerbahçe'ye yeniden geri dönmek istediğini dile getirdi.

BEN GELMEYE HAZIRIM

Muriqi'nin, "Ben gelmeye hazırım. Kulüple görüşüp anlaşın" dediği belirtilirken asıl bomba ise Robert Lewandowski olacak...

Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Polonyalı yıldız forvet hattı için transfer listesine dahil edildi. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen ünlü yıldız Lewa, daha önce yaptığı açıklamada; "Daha düşük bir ligde kariyerime devam edebilirim" demişti.

Robert Lewandowski'yi Safi'nin seçimden önce resmen duyurması bekleniyor.

