Beşiktaş Guirassy transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu! Dortmund'un bonservis talebi ortaya çıktı

Uzun süredir ismi transferde Fenerbahçe ile anılan Dortmund'un santrforu Serhou Guirassy için Beşiktaş'ın da transferde devreye girdiği öğrenildi. Bundesliga devinin bonservis talebi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK FB SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 11:16
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, özellikle hücum hattına yapılacak takviye için Avrupa'da ses getirecek bir ismi gündemine aldı.

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için devreye girdi.

Gineli yıldızın bir süredir Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aldığı biliniyordu.

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin yıldız golcüyle ciddi şekilde ilgilendiği ve transferin mali şartlarını araştırdığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, oyuncunun maaş beklentisi ve bonservis maliyetiyle ilgili temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

DORTMUND'UN BONSERVİS TALEBİ ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetiminin görüşmelerde bulunduğu ve transfer için kararı yeni gelecek yönetime bıraktığı oyunculardan biri olan Serhou Guirassy için kulübü Dortmund'un istediği bonservis talebinin netleştiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan bir başka habere göre, Bundesliga devinin Guirassy için 40 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 40 milyon Euro olan Guirassy'nin Borussia Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gineli golcü bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maça çıkarken 22 gol 6 asistlik performans gösterdi.

