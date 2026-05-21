CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig TFF 2026/27 Süper Lig sezonu yabancı kuralını resmen açıkladı!

TFF 2026/27 Süper Lig sezonu yabancı kuralını resmen açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı kuralını resmi olarak açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 14:53 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 15:29
TFF 2026/27 Süper Lig sezonu yabancı kuralını resmen açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda yabancı kuralının 10+4 olarak uygulanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2026-27 sezonu için yabancı kuralında değişikliğe gitti. TFF, yeni sezonda yabancı kuralının 10+4 şeklinde uygulanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan 'Süper Lig Futbolcu Uygunluğu' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 - Kulüpler A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu

bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10'u için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026-2027 sezonunda en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez. Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme yapmış, A takım listesine yazılmış ve halen sözleşmesi devam eden 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular 2026-2027 sezonu boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabilirler. 2026-2027 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A takım listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabilirler.

2 - 14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri, A takım listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A takım müsabakalarında oynatamazlar.

3 - Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A takım listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023-2024 sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A takım listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A takım listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A takım listesine bu doğrultuda yazılacaktır.

4 - Kulüpler, 01.01.2006 veya daha sonra doğmuş ve Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A takım listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz."

F.Bahçe için Sarri iddiası!
F.Bahçe'ye 1.92'lik golcü! Bu hamle çok konuşulur
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Başkan Erdoğan'dan EFES-2026 Tatbikatı'nda dünyaya barış mesajı: "Tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! O isim takasla gelecek
Kocaman kolları sıvadı! 3 ismi F.Bahçe'ye getiriyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye 1.92'lik golcü! Bu hamle çok konuşulur F.Bahçe'ye 1.92'lik golcü! Bu hamle çok konuşulur 15:16
"Dünya Kupası'nda olmak tarif edilemez" "Dünya Kupası'nda olmak tarif edilemez" 15:03
TFF yabancı kuralını resmen açıkladı! TFF yabancı kuralını resmen açıkladı! 14:53
Jakobs Senegal'in Dünya Kupası kadrosunda! Jakobs Senegal'in Dünya Kupası kadrosunda! 14:49
"Üst üste şampiyon olursak harika olur" "Üst üste şampiyon olursak harika olur" 14:20
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! O isim takasla gelecek G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! O isim takasla gelecek 14:15
Daha Eski
Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür 13:40
"Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor" "Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor" 12:02
Torreira'dan flaş itiraf! Hayalindeki takımı açıkladı Torreira'dan flaş itiraf! Hayalindeki takımı açıkladı 11:55
"Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir" "Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir" 11:23
Başakşehir Ömer Ali Şahiner ile nikah tazeledi! Başakşehir Ömer Ali Şahiner ile nikah tazeledi! 11:19
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer savaşı! Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer savaşı! 11:16