Fenerbahçe için sürpriz iddia! Sarri gündemde ancak...
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da seçilecek yeni başkan haricinde teknik direktörün kim olacağı da merak ediliyor. Bu doğrultuda İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 15:28
Son olarak Fenerbahçe için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri için nabız yokladığı ancak geç kaldığı iddia edildi.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Türkiye'den bir temsilcinin Sarri'ye müsait olup olmadığını sorduğu ancak İtalyan teknik adamın yurt dışında yeni bir maceraya atılması için biraz geç kalmış durumda olduğu öne sürüldü.
Napoli'nin Sarri'yi uzun süre beklemeyeceği Atalanta'nın ise Sarri için baskısını artırdığı belirtildi.
Pedulla haberinde ayrıca Napoli'nin Sarri yerine artık Massimilano Allegri ve Vincenzo Italiano'yu gündeminde tuttuğunu yazdı.
