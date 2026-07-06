Sarı-lacivertlilerin oyuncu ve kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü, Greenwood'un ise Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi.

Ancak İngiliz yıldızı, Roma'nın da çok istediği ve mali şartlarda daha önde olduğu kaydedildi.