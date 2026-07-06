Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor
Fenerbahçe, Nathan Aké transferinin ardından sağ kanat için vites yükseltti. Listenin ilk sırasında Mason Greenwood yer alırken, olası bir pürüz ihtimaline karşı iki yıldız isim daha gündeme alındı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 10:20
Listenin ilk sırasında hâlâ Marsilya'dan İngiliz futbolcu Mason Greenwood yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin oyuncu ve kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü, Greenwood'un ise Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi.
Ancak İngiliz yıldızı, Roma'nın da çok istediği ve mali şartlarda daha önde olduğu kaydedildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; yönetim, Greenwood transferinde olumsuz bir sonuç yaşanması ihtimaline karşı alternatiflerini de belirledi.
Bu doğrultuda Aston Villa'nın Jamaikalı yıldızı Leon Bailey ile Milan forması giyen Nijeryalı Samuel Chukwueze listede yer alıyor.
Her iki oyuncunun da kulüplerinden ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.
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