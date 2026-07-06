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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Fenerbahçe, Nathan Aké transferinin ardından sağ kanat için vites yükseltti. Listenin ilk sırasında Mason Greenwood yer alırken, olası bir pürüz ihtimaline karşı iki yıldız isim daha gündeme alındı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 10:20
Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Sarı-lacivertli yönetim, kadroyu güçlendirmek adına yürüttüğü transfer operasyonunda gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Nathan Ake transferini tamamlayan Fenerbahçe, rotasını sağ kanat bölgesine çevirdi.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Listenin ilk sırasında hâlâ Marsilya'dan İngiliz futbolcu Mason Greenwood yer alıyor.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Sarı-lacivertlilerin oyuncu ve kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü, Greenwood'un ise Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Ancak İngiliz yıldızı, Roma'nın da çok istediği ve mali şartlarda daha önde olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetim, Greenwood transferinde olumsuz bir sonuç yaşanması ihtimaline karşı alternatiflerini de belirledi.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Bu doğrultuda Aston Villa'nın Jamaikalı yıldızı Leon Bailey ile Milan forması giyen Nijeryalı Samuel Chukwueze listede yer alıyor.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Her iki oyuncunun da kulüplerinden ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

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