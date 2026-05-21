Aykut Kocaman'dan flaş hamle! 3 ismi Fenerbahçe'ye getiriyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Hakan Safi ile birlikte başkanlık seçiminde yarışacak olan Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde takımın başına getirmeyi düşündüğü Aykut Kocaman mesaiye başladı. Teknik heyetini büyük ölçüde belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, bir dönem sarı-lacivertli formayı terleten 3 ismi ekibine almaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 10:01
Yıldırım'ın bir numaralı adayı ise Aykut Kocaman oldu.
Kocaman'ın ekibiyle beraber mevcut kadro ve sezonla alakalı yoğun mesai harcadığı kaydedildi.
Deneyimli teknik adamın takımın olumlu ve olumsuz yönleri hakkında rapor hazırladığı belirtildi.
Aykut Kocaman'ın orta sahaya övgülerde bulunduğu bildirildi. Kante, Guendouzi, İsmail ve Asensio'lu orta sahaya tam not verdiği dile getirildi.
Öte yandan 61 yaşındaki çalıştırıcının en az 2 forvet transferine ihtiyaç duyulduğunu vurguladığı da öğrenildi.
Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan Aykut Kocaman'ın ekibi de netleşiyor.
VOLKAN DEMİREL TAMAM
Volkan Demirel'in mutlaka Samandıra'da olması isteniyor. Demirel'in hangi görevde olacağı teknik heyetle beraber şekillenecek. Volkan Demirel'in Aykut Kocaman'ın yardımcılarından olma ihtimali ön plana çıkıyor.
PIERRE WEBO VE SELÇUK ŞAHİN DE GELECEK
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın ekibinde kulübün unutulmaz yıldızları Pierre Webo ve Selçuk Şahin'in de olması bekleniyor.
Daha önce Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapan Webo'nun Aykut Kocaman'la çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi. Selçuk Şahin'in de Kocaman'la çalışmak istediği vurgulandı.
