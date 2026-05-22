Fenerbahçe'de son karar Jorge Jesus!

Fenerbahçe'de başkan adayları yeni sezonda takımın başına Jorge Jesus'u getirme kararı aldı. Hakan Safi, "Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz" diyerek hem Antonio Conte'ye hem de Stefano Pioli'ye kapıları kapattı.

Safi'nin ekibinden bazı isimlerin Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme yaptığı belirtildi. Hakan Safi gibi Aziz Yıldırım da Jesus isminde karar kıldı. Yıldırım ve ekibi dün yaptığı toplantısının ardından Jorge Jesus konusunda birlik sağladı.