Fenerbahçe'de son karar Jorge Jesus!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimleri için adaylıklarını duyuran Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, Jorge Jesus isminde karar kıldı. Portekizli çalıştırıcı, kim seçilirse seçilsin sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de başkan adayları yeni sezonda takımın başına Jorge Jesus'u getirme kararı aldı. Hakan Safi, "Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz" diyerek hem Antonio Conte'ye hem de Stefano Pioli'ye kapıları kapattı.

Safi'nin ekibinden bazı isimlerin Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme yaptığı belirtildi. Hakan Safi gibi Aziz Yıldırım da Jesus isminde karar kıldı. Yıldırım ve ekibi dün yaptığı toplantısının ardından Jorge Jesus konusunda birlik sağladı.

AL-NASSR'DAN AYRILIYOR

Portekizli çalıştırıcı, seçimin ardından kim başkan olursa olsun, İstanbul'a gelecek ve imzayı atacak. Böylece ikinci Jorge Jesus dönemi başlayacak.

Al-Nassr'dan ayrılma kararı alan 71 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış, o dönem çıktığı 53 maçta 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı.

Jesus sonrasında dönemin başkanı Ali Koç'la anlaşamadığı için ayrılık kararı aldığını da yıllar sonra yaptığı açıklamada duyurmuştu.

8 PUAN GERİDE KALDI

Jesus, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2022-23 sezonunu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ligi 80 puanla ikinci sırada tamamladı. Portekizli yönetiminde ligin en çok gol atan ekibi olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, Avrupa Ligi'nde ise Sevilla'ya elendi.

