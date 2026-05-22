Fenerbahçe'de son karar Jorge Jesus!
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimleri için adaylıklarını duyuran Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, Jorge Jesus isminde karar kıldı. Portekizli çalıştırıcı, kim seçilirse seçilsin sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacak. İşte detaylar...
Al-Nassr'dan ayrılma kararı alan 71 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış, o dönem çıktığı 53 maçta 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı.
Jesus sonrasında dönemin başkanı Ali Koç'la anlaşamadığı için ayrılık kararı aldığını da yıllar sonra yaptığı açıklamada duyurmuştu.
8 PUAN GERİDE KALDI
Jesus, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2022-23 sezonunu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ligi 80 puanla ikinci sırada tamamladı. Portekizli yönetiminde ligin en çok gol atan ekibi olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, Avrupa Ligi'nde ise Sevilla'ya elendi.
