Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor ortak basın toplantısı düzenledi

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlendi. Finalin oynanacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki basın toplantısından öne çıkan açıklamalar şöyleydi...

FATİH TEKKE: KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ!

"Yarın umarım kazasız, belasız, sakatlıksız, herkesin futbol konuştuğu ve hakem konuşmadığı bir maç umut ediyorum. Umarım Trabzonspor'un kazandığı bir maç olur. Hayırlısı olmasını diliyorum. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım, güçlü ekipleri eleyerek buraya geldiler. Ayrıca çok net söyleyeyim, takımda 14 aydır hiç görmediğimiz bir istek ve coşku var. Biz bu kupayı çok istiyoruz, oyuncularım bunu hak etti."

🔴🔵 Fatih Tekke: Bizim için 1,5 yılda ikinci final maçı. Açıkçası oyuncularım, ben, ekibim ve tüm camia olarak kupayı çok fazla istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü halimizle, en coşkulu, en istekli halimizle sahada olacağız. Bu kesin.



Konyaspor'u ve hocasını, ekibini de… pic.twitter.com/2Hho9arsAv — A Spor (@aspor) May 21, 2026

İLHAN PALUT: NE KADAR REKABET OLSA DA...

"Burada olmaktan mutluyuz. Her final oynayan ve oynayacak takım gibi, buraya kadar gelmişken kazanmak istiyoruz. Şehrimizin ve camiamızın buna duyduğu özlem için istiyorum. Rakibimiz Trabzonspor. Bu senenin en başarılı takımlarından bir tanesi. Belki de zamanı ihtiyacı olan bir takımı, çok kısa sürede nasıl yarışmacı olabileceğini tahmin ettik. Çok tehlikeli silahları var. Bunun bilincindeyim. Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Hiçbir final maçı ne sadece savunmayla ne de sadece hücumla kazanılır. İnşallah güzel bir maç olur. Ne kadar rekabet olsa da üst düzey bir saygı devreye girecektir. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım hakemler de buna katkı sağlayacak. İnşallah Türk kamuoyu güzel bir final izleyecek. İyi oynayan kazansın, hayırlı olmasını diliyorum."

🟢⚪️ İlhan Palut: Yarın bir Ziraat Türkiye Kupası finali oynayacağız inşallah. Bu finali oynayacak olmaktan gerçekten mutluyuz. Buraya kadar gelmişken de bunu kazanmak istiyoruz.



Trabzonspor, bu senenin bence en başarılı takımlarından bir tanesi. Zamana ihtiyacı olan bir… pic.twitter.com/n7ud0GWtjz — A Spor (@aspor) May 21, 2026

STEFAN SAVIC: KONYASPOR'U KUTLAMAMIZ GEREKİYOR

"Yarın çok zorlu bir maça çıkacağız. Çok motive olarak buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. 10. Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek istiyoruz. Buraya geldiğimde, bu tür finallerin oynayacağımın bilincinde olarak geldim. Konyaspor'u kutlamamız gerekiyor. İyi bir mücadele göstererek finale kaldılar ve çok başarılı bir sezon geçirdiler. En iyi mücadeleyi ve en iyi savaşı sahada göstereceğiz. Umuyorum herkesin çok eğleneceği bir maç izleteceğiz ve herkes eve güvenle gidecek."

🔴🔵 Stefan Savić: Yarın bizi çok önemli ve çok zor bir maç bekliyor. Bir kupa finali oynayacağız elbette. Çok hazır ve motive durumda buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak.



Bu maçı oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğimde büyük bir kulübe… pic.twitter.com/XWa981eMLb — A Spor (@aspor) May 21, 2026

ADİL DEMİRBAĞ: İKİ KİŞİLİK OYNAYACAĞIM

"Takımla birlikte kendimize bir söz vermiştik. Bunu ligde başaramadık ama burada bir şansımız var. Savic'in dediği gibi çok önemli maçlar kazandık. Ama benim önceliğim, yarın centilmenlikle geçen bir final olsun. Ben ve takım arkadaşlarım adına konuşuyorum: Kendimize verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz. Yarın kendi adıma 2 kişilik oynayıp kupayı şehrimize kazandırmak istiyorum."

🟢⚪️ Adil Demirbağ: Biz takım arkadaşlarımızla kamp sürecinde birbirimize "İnşallah Avrupa Kupalarına oynayacak seviyelerde sezonu bitiririz" diye bir söz vermiştik.



Kendimize vereceğimiz sözü tutmak istiyoruz. Finalde kupayı Konya'ya götürmek istiyoruz çünkü şehrimizin ve… pic.twitter.com/fUJfJB8Vhr — A Spor (@aspor) May 21, 2026

FATİH TEKKE: ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK

"Önemli olan centilmence bir oyun oynanması. Allah bize nasip etti, ikinci arka arkaya finalimiz. Maçın yeri çok önemli değil. Kupayı kazanmak için çok ciddi bir isteğimiz var ama futbol bu. Zor bir karşılaşma olacak ama Trabzonspor olarak kupayı çok istiyoruz."

İLHAN PALUT: BİR ANDA OLABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL

"Benden önce burada iki tane çok başarılı Türk antrenör çalıştı. Şimdi ben Konyaspor'a geldim ve her şeyin düzeleceğine dair bir inanç oluştu fakat bu bir anda olabilecek bir şey değil. Oyunculara, daha çok mücadele etmeniz ve daha çok inanmaları gerektiğini söyledim. Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Takım kazanmaya başladıkça, var olan potansiyel daha çok açığa çıkmaya başladı. Kupada yarı finale kalmamızdan itibaren tüm odağımız kupayı kazanmak oldu. Yarın büyük bir rekabetle oynayacağız. Hocam da söyledi, inşallah Halil hoca, futbolu güzelleştirmeye çalışan iki takıma katkı sağlar."

🟢⚪️ İlhan Palut: Yarın sahada rekabet olacak olsa da üst düzey birbirine saygı ve centilmenlik gibi unsurlar da devreye girecektir. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.



Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlayacak. Türk futbol kamuoyu inşallah… pic.twitter.com/q62eyXevw7 — A Spor (@aspor) May 21, 2026

FATİH TEKKE: KUPAYI ALIRSAK 'BAŞARDIK' DİYEBİLİRİM

"Özellikle bu sezonun başında, insanlar bize geldikten sonra süreci başarılı olarak değerlendirdiler. Fakat Trabzonspor için üçüncülük ve ikincilik başarılı değildir. Geldiğimiz durum, gerçekten çok iç açıcı bir durum değildi. Başarı, saha içerisindeki oyuncuların değerini artırmak olarak değerlendirilebilir. Trabzonspor için ortada bir kupa var. Bu kupayı alamadığınızda başarılı olmazsınız. Son haftalarda rotasyonu yapamadık ve mağlup olduk, çok ciddi eleştiriler aldık. Bu 14 ayda, yönetimimiz ve başkanımızla, başarılı değil ama olması gereken bir davranış modelini öne alacak durumlar oluşturduk. Bu bizi mutlu etti. Her hocada böyledir: Antrenman maçında bile kaybettiğinizde çok kolay değil. Bizim, kupayı almamız lazım. Alırsak 'başardık' diyebilirim. Alamazsak 'başaramadık' diyeceğiz. Doğru işleri ve yanlışları bunun sonunda oturup değerlendireceğiz."

🔴🔵 Fatih Tekke: Gerçekten buralara gelmek, dün için bir soru işaretiydi ama bugün burada iki takım var. Allah bize nasip etti, arka arkaya ikinci finalimiz. Maçın yeri bizim için çok önemli değil.



Karşımızda da iyi bir teknik adam, özellikle son maçta bizi yenmiş bir Konyaspor… pic.twitter.com/N1T25H8Fwu — A Spor (@aspor) May 21, 2026

FATİH TEKKE: EKİBİMİ ASLA UNUTMAYACAĞIM

"Hakem konusu genelde benim gündemim olmuyor. Kupayı almanın kazandıracağı şey: zaman. Trabzonspor'un da en ihtiyacı olan şey bu. Transferde alternatifleri değerlendirme açısında. Oyuncular açısından da bu önemli. Sonuçta aileleriyle zaman geçirecekler. Oyuncular bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla, bir kupayı kazanabilme, oyuncular için bütün duyguların önünde oluyor. Bugünden itibaren, ben çalıştığım bu ekibimi asla unutmayacağım. Eksiğiyle artısıyla, bu oyuncu grubu hafızamda yer edecek. Onlarla gurur duyuyorum. Rabbim inşallah hayırlısıyla bize lütfetsin. Çünkü çok çalıştık, çok emek sarf ettik."

🔴🔵 Fatih Tekke: Ben çalıştığım bu ekibimi asla unutmayacağım. Beni hiç üzmediler. Biz ne dediysek onu yapmaya çalıştılar. Eksisiyle artısıyla çok hafızamda kesinlikle yer edecek bir grup. Onlarla gurur duyuyorum. Dolayısıyla yarın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar.… pic.twitter.com/SiRwiYYbyR — A Spor (@aspor) May 21, 2026

İLHAN PALUT: KIRILMA ANLARI ÖNEMLİ

"Takım maçlar kazandıkça özgüveni artıyor. Belli başlı büyük takımlar var. Trabzonspor da bunlardan biri. Orada kazandığınız büyük maçların yarına bir etkisi bence yok. Çünkü her maç bambaşka bir hikaye. Futbol tamamen kırılma anlarından oluşan bir oyun. Futbol anlardan oluşan bir oyun. Benim için şu önemli: Oyuncularım mücadele ettiler. Yarın görmek istediğim en önemli parametre bu. Fatih hocanın dediği gibi, sonuca biz karışamıyoruz. Futbol çok acayip bir oyun. Yarın kırılma anları çok önemli. Geçmişte kazandığımız maçların sonuçlarını avantajımıza kullanamayız. Yarın büyük bir konsantrasyon göstermemiz gerekiyor."

İLHAN PALUT: KAZANSAM DA KAZANAMASAM DA...

"Bence bu mücadeleyi verebilmek inanılmaz önemli. O topun kaleye girip girmememiz noktası tamamen sizin dışında gelişiyor. Kupayı istiyor muyum? Çok istiyorum. Yarın kupayı kazanabildiğimde de aynı teknik direktörüm, kazanamasam da. İnsanların bu anlayışıyla değerlendirmemesi gerekiyor. Bu kupa finalini oynayacak olmaktan son derece mutluyum. Benim futbola bakış açım: Yarınki sonucun benim kariyerimi etkilemesi gerekmiyor."

🟢⚪️ Adil Demirbağ: Hayalim, milli takımda forma giymek. Tabii ki bunun için çabalıyorum, çalışıyorum, mücadele ediyorum. Her zaman iyi olmak zorundasınız. Sonuçta yaptığımız iş kolay iş değil. Hem psikolojik hem mental hem fiziken iyi durumda olmanız gerekiyor yukarılarda… pic.twitter.com/mMsDJVf0tL — A Spor (@aspor) May 21, 2026

ADİL DEMİRBAĞ: BİR GÜN İNŞALLAH MİLLİ TAKIM FORMASI GİYECEĞİM

"Bunu her zaman söylüyorum. Her Türk gencinin hayali milli takımdır. Bunun için çabalıyorum. Her zaman iyi olmak zorundasınız. Sonuçta yaptığınız iş kolay değil. Ben bir gün inşallah milli takım forması giyeceğim. Onun dışında şu an milli takımımızı destekliyorum. Şu anki önceliğim, yarınki final maçı. Aileme söz verdiğim gibi, şehrime kupayı kazandırmak istiyorum."

İLHAN PALUT: KAÇINAMAYACAĞIMIZ BİR GERÇEK

Yarı final maçında biraz fazla defans yaptık. Bazen maç kendi yarı sahamızda geçer. Bunu biz planlamasak dahi böyle olabilir, oyun içi dinamikler gereği. Büyük maçların farkı, beklenmedik bir anda büyük yetenekler ortaya çıkabiliyor. Trabzonspor'da da bu yetenekler var. Bu da bizim kaçınamayacağımız bir gerçek.