VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleşecek dev mücadelede lider VakıfBank ile en yakın takipçisi Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşacak. 22 maçta 19 galibiyet alan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürürken, 21 galibiyetli VakıfBank sahasında avantajını korumak istiyor. VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmanın yayın detayları ve canlı izleme bilgileri haberimizde yer alıyor.
VAKIFBANK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında oynanacak olan VakıfBank-Fenerbahçe Medicana karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü voleybolseverlerle buluşacak. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele, İstanbul'da bulunan VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
VAKIFBANK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Büyük heyecana sahne olması beklenen VakıfBank-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Ligin ilk iki sırasında yer alan iki güçlü ekibin karşılaşması, haftanın en dikkat çeken müsabakalarından biri olacak.
VAKIFBANK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Voleybol tutkunlarının merakla beklediği dev mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Vakıfbank maç günü paylaşımı
Maç Günü 🏐#ForMore pic.twitter.com/T7ih8s8qaM— VakıfBank Spor Kulübü (@VakifBankSK) February 21, 2026
Fenerbahçe Medicana maç günü paylaşımı
🏆 Vodafone Sultanlar Ligi 23. Hafta🆚 Vakıfbank🗓 21 Şubat Cumartesi🕗 20.00📍 Vakıfbank Spor Sarayı📺 TRT Spor Yıldız📱 #SarıMelekler pic.twitter.com/BuiRTx2mtO— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) February 20, 2026