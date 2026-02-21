CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında evinde Beşiktaş'ı 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 18:07
Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Turuncu-beyazlılar, siyah-beyazlıları 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Aldığı 16 sayıyla Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Eczacıbaşı, Beşiktaş maçında Rock'n Roar konseptiyle salonu bir rock sahnesi atmosferine dönüştürdü. Fuaye alanından başlayan aktivasyonlar, interaktif deneyim alanları ve taraftarların sosyal medya üzerinden önerdiği rock şarkılarıyla şekillenen maç günü, tribün enerjisini üst seviyeye taşıdı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Dicle Özdaş

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Aybüke (L), Dilay, Smrek, Boden

Beşiktaş: İdil Naz, Zeynep, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket, Buse (L), Selin, Leyva, Adelusi, Merve, Ceren

Setler: 25-11, 25-18, 25-20

Süre: 75 dakika (22, 26, 27)

Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi!
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İETT otobüsünde 28 Şubat kafası: Köpeğiyle bindi, başörtülü yolcuya hakaretler yağdırdı | Şahıs gözaltına alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu!
G.Saray'da flaş karar! Bu akşam ilk 11'de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atila Gerin: Yükselmemiz için bu galibiyet önemliydi Atila Gerin: Yükselmemiz için bu galibiyet önemliydi 16:55
Levent Şahin: Ani bir dalgınlıkla gol yedik Levent Şahin: Ani bir dalgınlıkla gol yedik 16:53
Osasuna - Real Madrid maçı canlı izle Osasuna - Real Madrid maçı canlı izle 16:44
Real Betis-Rayo Vallecano maçı izle! Real Betis-Rayo Vallecano maçı izle! 16:23
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! 15:11
Sakaryaspor'un yeni hocası açıklandı! Sakaryaspor'un yeni hocası açıklandı! 15:12
Daha Eski
Eyüpspor 3 puanı 90+1'de kaptı! Eyüpspor 3 puanı 90+1'de kaptı! 15:23
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... 15:35
Esenler Erokspor 3 attı 3 aldı! Esenler Erokspor 3 attı 3 aldı! 15:46
Alanyaspor-Başakşehir | CANLI Alanyaspor-Başakşehir | CANLI 15:53
Konyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler Konyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler 15:58
Fırtına Gaziantep FK maçına hazır Fırtına Gaziantep FK maçına hazır 16:04