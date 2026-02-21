CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 20:05
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarih yazan sarı-kırmızılılar, ligde ise son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberliğe sahip. Victor Osimhen'in sakatlık nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada tek hedef haftayı 3 puanla noktalamak. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadele 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başladı.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ize aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

MAÇIN HAKEM KİM?

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçın VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik.

Konyaspor maç günü paylaşımı

Galatasaray maç günü paylaşımı

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-G.SARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Singo, Boey, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Icardi.

KONYASPOR'DA EKSİKLER VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Ev sahibi Konyaspor'da uzun süredir diz sakatlığı bulunan Ufuk Akyol kadroda yer almıyor. Bu sezon hücumda dikkat çeken isimlerin başında Yhoan Andzouana geliyor. Kritik pozisyon üretme konusunda takımın en etkili oyuncusu olan Andzouana'nın performansı belirleyici olabilir. Öte yandan Jackson Muleka, maç başına en fazla isabetli şut çeken oyuncu olarak Konyaspor'un gol umutları arasında bulunuyor.

